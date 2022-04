Gastronomie in Niederkrüchten : Neuer Pächter in der Venekoten Stube

Niederkrüchten Guido Wersch, bisher Freizeitkoch, macht aus seinem Hobby einen Beruf: Er hat jetzt die Venekoten Stube übernommen. Was der Venekotener dort plant.

Die Venekoten Stube in Venekoten füllt sich nach einem Besitzerwechsel wieder mit Leben: Seit Mitte April hat das Lokal neben dem Elmpter Tennisclub (ETC) wieder geöffnet. Frische Ideen bringt der neue Besitzer Guido Wersch mit, der selbst seit 13 Jahren am Venekotensee wohnt. Was er vor der Eröffnung geändert hat: „Wir haben die Küche aufgerüstet. Und neue Gerätschaften wie einen professionellen Gasherd und Profi-Bratgeräte angeschafft“, erklärt Wersch.