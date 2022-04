Einkaufen in Brüggen : Umbau und neuer Truck für Familie Brinkman

Einkaufen in Brüggen

Paul und Ingrid Brinkman von „Pauls Spargel“ in Brüggen-Genholt haben den Hofverkauf umbauen lassen. Foto: Daniela Buschkamp

Brüggen Der Hofverkauf von Pauls Spargel in Brüggen-Genholt ist umgebaut worden. „Wir haben eine neue Lösung gesucht, die mehr Platz für die Kunden bietet“, schildern die Spargelproduzenten Paul und Ingrid Brinkman. Und dies nicht nur wegen der Corona-Pandemie.

Doch der Umbau ist nicht die einzige Neuigkeit bei Brinkmans. Neu ist auch der Spargeltruck. Dafür haben Marie-Anne und Patrick Ridgeway einen alten Citroën umgestaltet. Der steht jetzt etwa sonntags im Innenhof. „Dort verkaufen wir auch Kaffee für Ausflügler“, erzählt Ingrid Brinkman. Wer etwa mit dem Rad zu Pauls Spargel fahre und dort einkaufe, mache anschließend gern eine Pause an dem großen Tisch im Innenhof. „Unsere Terrasse gehört uns erst wieder nach der Spargelsaison“, sagen die Brinkmans lachend. Und die geht noch bis zum 24. Juni. In dieser Zeit ist der Hofladen an jedem Tag geöffnet – und das von 8 bis 19 Uhr.