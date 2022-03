Kampf gegen wilde Müllkippen in Niederkrüchten : Erfolgreiches Großreinemachen

Auch dieses kaputte Schild zählte bei der Müllsammelaktion in Niederkrüchten zu den Kuriositäten. Foto: Bianca Treffer

Niederkrüchten Knapp 200 Niederkrüchtener gingen am Wochenende bei „Niederkrüchten – natürlich sauber mit Perspektive“ unter die Müllsammler. Auch Bürgermeister Karl-Heinz Wassong sammelte mit. An Kuriositäten mangelte es nicht.

Im Treff13 in Elmpt liegt der Geruch nach Gulasch- und Kartoffelsuppe in der Luft. An den Tischen im Außenbereich des Kinder- und Jugendzentrums sitzen Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren in Gruppen zusammen. Die Stimmung ist locker und überall sieht man zufriedene Gesichter nach getaner Arbeit. „Alle haben geholfen, Niederkrüchten ein Stück sauberer zu machen. Dafür können wir uns nur bedanken und ein großes Lob aussprechen“, sagt Elisabeth Mevißen vom Fachbereich Planen und Umwelt.

Zum nunmehr 18. Mal hatte die Gemeinde gemeinsam mit dem Treff13 zur Müllsammelaktion „Niederkrüchten – natürlich sauber mit Perspektive“ eingeladen. Knapp 200 Bürger folgten der Einladung und ließen sich mit Handschuhen, Greifern und Müllbeuteln ausrüsten. Familien, Vereine und Gruppen gingen ihre vorab angegebenen Strecken ab und holten das heraus, was andere wild in der Natur entsorgt hatten.

Auch Bürgermeister Karl-Heinz Wassong (parteilos) machte mit und sammelte im Waldstück Boscherhausen. „Jedes Mal, wenn ich hier mit dem Fahrrad vorbeigekommen bin, habe ich mich über den Müll aufgeregt. Jetzt habe ich alles aufgesammelt, wobei es jede Menge Flaschen waren“, sagt Wassong. Reichlich Flaschen und unzählige Zigarettenkippen fand auch die Zwar-Gruppe aus Elmpt. „Zigarettenkippen sind reines Gift für die Umwelt. Daher ist es erschreckend, dass davon so viele in der Natur entsorgt werden“, sagt Anneliese Meyer, die diesmal Am Lindbruch in Alt-Niederkrüchten auf Tour war.

„Die Topseller waren Masken und benutzte Taschentücher“, berichtet Larick Hummen von der Karnevalsgruppe Jecke Bande. Gefüllte Hundekotbeutel folgten in der Müll-Spitzenliste. Die Gruppe war dabei am Venekotensee unterwegs. Bei der Familie Gumbel, die im Diesberger Wald in Overhetfeld sammelte, gehörte unter anderem ein Teppich zur Ausbeute. „Dann haben wir noch ein Oberteil von einem Laubsauger gefunden, Sektflaschen und jede Menge Plastíkmüll“, berichteten Rebecca und Lars Gumbel. Saubermachen sei wichtig, betont der zehnjährige Sohn Till.

An Kuriositäten fehlte es auch nicht. Wobei die Finder der drei verrücktesten Dinge diesmal mit einen Einkaufsgutschein „Heimvorteil Westkreis“ in Höhe von jeweils 50 Euro beschenkt wurden. Monika Rosendahl und Malina Hummen, die Leiterinnen vom Treff13, gehörten mit zur Jury. Zu den Kuriositäten zählte ein kaputtes Schild mit dem noch gut zu lesenden Schriftzug „Sei kein Schwein, pack´s Häufchen ein“. „Das fanden wir sehr passend in Sachen Müll“, sagt Rosendahl.