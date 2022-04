Bauvorhaben in Brüggen : Richtfest für den neuen Dorftreffpunkt

Die neue Begegnungsstätte in Lüttelbracht-Genholt entsteht unmittelbar neben der kirche St. Maria Helferin. Sie bietet nicht nur Platz für rund 150 Menschen, sondern auch eine öffentlich zugängliche Behinderten-gerechte Toilette sowie Ladestationen für Autos und Fahrräder. Foto: off

Brüggen In Lüttelbracht-Genholt schreitet der Bau der neuen Begegnungsstätte voran. Sie bietet Platz für 160 Gäste, ein öffentlich zugängliches Behinderten-gerechtes WC sowie Ladestationen für Räder und Autos. Doch Spenden sind nötig.

Die St.-Petrus-und-St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Lüttelbracht-Genholt hat erstmals die neue Begegnungsstätte neben der Kirche St. Maria Helferin der Nachbarschaft, Vereinen, Kirchenvorstand und allen am Bau Beteiligten sowie ihren Mitgliedern beim Richtfest gezeigt. Thomas Jansen, erster Brudermeister der Schützenbruderschaft Lüttelbracht-Genholt, erhob mit den Gästen das Glas. „Starten wir mit einem Prost auf unsere Begegnungsstätte hier im Ort Lüttelbracht und Genholt. Der heutige Tag ist ein sichtbares Stück an die anstehende Fertigstellung unseres Neubaus. Das soll uns auch wieder begegnen lassen. Wo kann es besser sein, als hier in diesem Gebäude.“

Der Brachter Zimmermannmeister Klaus Speck sprach den Richtfestspruch hoch oben vom Flachdach der neuen Begegnungsstätte: „Den Schützen viel Spaß in diesem Haus, der Frieden gehe ein und aus.“ Monika Simmons aus Lüttelbracht war tief beeindruckt: „Das ist ein Wahnsinnsbau – und das in der kurzen Zeit.“ Heinz-Willi Born, der den Fortschritt des Bau in Bild und Film festhält, meinte: „Es ist ganz schön groß geworden. Als ich vorher dazu die Pläne sah, hätte ich das nicht geglaubt. Mehr als 100 Personen sollen hier einmal Platz finden – unvorstellbar.“ Hermann-Josef Müller vom Gesangsverein Waldesgrün Genholt schaute in den großen Raum, der geteilt werden kann, so dass ihn mehrere Vereine gleichzeitig nutzen können: „Hier könnten wir vielleicht dann unser Nikolaussingen machen.“ Ehrenbrudermeister und Ehrenbezirksbundesmeister Adolf Strötges erzählt: „Ich habe die Arbeiten vorher nicht so verfolgen können, aber hier entsteht etwas Schönes für die Jugend.“