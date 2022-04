Viktoria findet Clubheim-Pächter : Alpener Tennisanlage heißt jetzt anders

Alpen Gespielt wird jetzt im „Creative Living Tennis Park“. Hauptsponsor Ralf Böhmer hat sich stark dafür engagiert, neben seinem Sponsoring weitere Unterstützer zu finden. Die Anlage soll bald nachhaltig modernisiert werden.

Zum 1. April hat die Tennis-Abteilung von Viktoria Alpen eine Lücke im Vereinsangebot geschlossen. Mit Manan Daoud und Hüdi Erk wurden neue Pächter fürs Clubheim gefunden. „Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Gastronomie werden ein kleines, aber feines Angebot bereithalten. Dies richtet sich nicht nur an die Tennisaktivisten, sondern auch an Spaziergänger, Radfahrer oder die Besucher des Wohnmobilplatzes“, sagte Abteilungsleiter Ulrich Holtbrink. Das Clubheim wird dienstags bis freitags ab 17 Uhr geöffnet sein. An den Wochenenden ist insbesondere in der Medenspielzeit samstags ab 13 Uhr und sonntags ganztägig geöffnet. Mit der Jahreshauptversammlung am 10. April und einem anschließenden Schleifchenturnier ab 13 Uhr startet die neue Saison – „begleitet vom gastronomischen Angebot der Familie Erk“, so Ulrich Holtbrink.