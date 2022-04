Weißer Sonntag im Kreis Viersen : Kinder feiern Erstkommunion

Nettetal Wie viele andere Mädchen und Jungen feierten am weißen Sonntag 37 Kinder in der Pfarrkirche St. Sebastian das Fest der ersten heiligen Kommunon.

Das Sakrament der Ersten Heiligen Kommunion haben 37 von insgesamt 58 Kindern am Sonntag in der Pfarrkirche St. Sebastian in Nettetal-Lobberich empfangen. Gefeiert wurde in zwei Gruppen unter dem Motto „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“. Pfarrvikar Ansgar Falk schlug in seiner Predigt den Bogen von den Weinbergen und -reben an Mosel, Rhein und Ahr hin zur Gemeinschaft mit Gott und der Freundschaft unter den Menschen: „Gott lässt euch nicht allein, er ist bei euch alle Tage und begleitet euch auf all euren Wegen“, erklärte er den Kommunionkindern. Am nächsten Sonntag folgt die große Feier für die letzte Gruppe. busch-/RP-Foto: JKN