Engagement in Schwalmtal : Bruderschaft baut um, jetzt ziehen Geflüchtete ein

Konstantin (l.) und Maximilian Biermanns mit Jürgen Busch (r.) von der Bruderschaft Hehler vor dem selbst umgebauten Haus. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

schwalmtal Mehr als 1400 Stunden haben Mitglieder der St.-Josef-Schützenbruderschaft Hehler gearbeitet, um ein Haus für Ukrainer herzurichten.

Die Betten sind aufgebaut und frisch bezogen, Herde, Tische und Sofas stehen bereit, Vorratsregale sind aufgefüllt. An den Wänden hängen Bilder, auf einer Schultafel steht ein Gruß auf Ukrainisch. Es ist wohnlich geworden in Hehler 72.

Die alte Industrievilla in Schwalmtal-Hehler, die vor gut vier Wochen noch Renovierungsbedarf erforderte, ist nun Zuflucht für die ersten zehn Frauen und Kinder aus der Ukraine geworden. Montagabend kamen sie über Polen in Schwalmtal an. „Es war für mich sehr emotional, die Menschen zu treffen“, erzählt Stefan Biermanns, Präsident der St.-Josef-Schützenbruderschaft Hehler. „Du siehst den Schrecken in den Gesichtern der Frauen.“

Die älteste Frau ist mehr als 80 Jahre alt und ist mit ihrer Enkelin, der einzigen Verwandten, die ihr geblieben ist, nach Deutschland geflohen. Die übrigen sind Mütter mit ihren jungen Kindern. Die Kinder seien sofort auf das Spielzeug losgestürmt: „Sie sind abgelenkt“, stellt Biermanns fest. Sabine Nießen vom Josefshaus in Mönchengladbach-Hardt, die dort ebenfalls Geflüchteten Unterschlupf bietet, unterstützt die Bruderschaft. Unterhaltungen werden mit Hilfe eines Dolmetschers oder über die Übersetzungsfunktion des Handys geführt.

Eine Zuflucht bieten: Das war von Anfang an das Ziel der Initiative der St.-Josef-Schützenbruderschaft Hehler. Stefan Biermanns hatte die Idee: Mit seinen Schützenbrüdern, deren Ehefrauen und Helfern aus der Nachbarschaft konnte er sie umsetzen. Jürgen Busch, der Schriftführer der Bruderschaft und seine Frau Birgit hielten als „Projektleiter“ die Fäden in der Hand; Kassierer Thomas Gierkens behielt die eingehenden Spenden und die Ausgaben genau im Blick.

1400 Stunden Arbeit haben die Mitglieder der Bruderschaft in das Projekt gesteckt: In dieser Zeit haben sie etwa 90 Kubikmeter Holz geschreddert, drei neue Herde angeschlossen und Leitungen verlegt, drei Waschmaschinen und Herde aufgebaut, einen überraschenden Wasserschaden repariert, eine Treppe eingebaut und 10.000 Euro an Spenden eingesammelt.

Zwischendurch, so erzählt Biermanns, habe er sich gefragt, ob das wohl je fertig werden. Alles laufe ja nebenbei. Und bedeutete eine Menge Arbeit. Allein den Aufwand für die Verwaltung der Sachspenden habe er sich vorher nicht vorstellen können. Ein Glücksfall sei die 250 Quadratmeter große Halle gewesen, in der die Spenden gelagert werden konnten. Aber bei allem Druck der vergangenen Wochen war Biermanns Montag klar: „Als die ersten Familien kamen und die kleinen Kinder mich anschauten, wusste ich, dass wir alles richtig gemacht haben.“ Man könne wirklich etwas Gutes tun.

Das Projekt bleibt aber dynamisch. So hat sich herausgestellt, dass mehrere kleinere Räume besser sind als einige große Räume. Also werden Zwischenwände eingezogen. Im zweiten Obergeschoss, in dem noch gearbeitet wird, werden ein weiteres Bad und eine Küche eingebaut – alles ehrenamtlich von den Bruderschaftlern. Dort sind alle Gewerke vertreten: Schreiner, Maler, Installateure, Fernsehtechniker, Gärtner.