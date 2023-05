SC Union Nettetal erweitert Angebot Neue Boule-Anlage eröffnet

Zudem kann der entspannte Sport direkt in der Praxis ausprobiert werden. Die neue Anlage zum Boule-Spiel besteht aus zwei Bahnen. Beide sind so ausgestattet, dass dort auch Turniere möglich sind. Mit der neuen Anlage will der Verein in Zukunft sein Sportangebot erweitern und auch das Interesse am Boulesport wecken.