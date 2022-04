Interview mit Maike Lamers : Neue Jugendrotkreuz-Gruppe in Brüggen gegründet

Neue Jugendrotkreuz-Gruppe in Brüggen gegründet

Brüggen Die Medizinstudentin Maike Lamers war selbst Mitglied der letzten Gruppe des JRK. Jetzt hat sie in Brüggen mit anderen die Gruppe wiederbelebt.

In Brüggen gibt es seit Anfang des Jahres eine neue Ortsgruppe des Jugendrotkreuzes. Ortsleiterin Maike Lamers berichtet über die Zukunftswünsche und warum es sich lohnt, ein Teil der neuen Gruppe zu sein.

Was macht das Jugendrotkreuz?

Lamers: Das Jugendrotkreuz gehört dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) an. Es ist eines der fünf Gemeinschaften. Wir betreiben hauptsächlich Jugendarbeit und decken dort verschiedene Bereiche ab. Wir engagieren uns zum Teil politisch, nehmen an verschiedensten Kampagnen teil und machen natürlich Erste Hilfe . Dabei agieren wir stets eigenständig und sind nicht die ´Kleinen´ vom DRK.

Lamers: Ich selbst gehöre zu der letzten JRK-Gruppe, die es in Brüggen gegeben hat. Es gab keinen Nachwuchs mehr, da es keine Leitungskräfte mehr gab. Ich habe mich zusammen mit Josina Vos dazu entschlossen, eine Gruppe zu gründen. Einfach weil uns das JRK selbst so viel gegeben hat. Wir möchten das, was wir erlebt haben, gerne weitergeben.