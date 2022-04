Tier- und Pflanzenwelt im Kreis Viersen erforschen : Jetzt Frühblüher für den Bioblitz 2022 bestimmen

Kreis Viersen Alle Naturbegeisterten sind aufgerufen, beim Bioblitz 2022 mitzumachen. Dabei werden Frühblüher wie das Buschwindröschen fotografiert und bestimmt. Die Fotos werden von Fachleuten validiert.

Was ist eigentlich ein Bioblitz? Ein Bioblitz ist eine Aktion, bei der auf einem bestimmten Gebiet in einem bestimmten Zeitraum so viele Arten wie möglich nachgewiesen werden sollen. Dies geschieht, indem sie das ganze Jahr 2022 über so viele Naturbeobachtungen wie möglich melden – per Smartphone über die App ObsIdentify oder über die Webseite Observation.org.