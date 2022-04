Abstiegskampf in der Handball-Verbandsliga : Positive Tendenzen für Turnerschaft Lürrip trotz Pleite

Handball-Verbandsliga Die Turnerschaft Lürrip verliert gegen Rot-Weiss Oberhausen und steckt weiterhin tief im Abstiegskampf fest. Trainer Tobias Elis sieht dennoch auch Positives. Am Mittwoch steigt das Kellerduell gegen die HSG Wesel.

Die Turnerschaft Lürrip bleibt nach der 22:29 (11:15)-Niederlage gegen den HC Rot-Weiß Oberhausen weiterhin in akuter Abstiegsgefahr. In den ersten 25 Minuten war die Begegnung zwar noch ausgeglichen, doch bereits bis zu diesem Zeitpunkt ließen die Hausherren einige gute Chancen liegen. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit gelang es den Gästen dann erstmals, sich einen Vorsprung zu erspielen.

Am Mittwoch steigt dann das Kellerduell gegen die HSG Wesel, vor der man momentan noch zwei Punkte Vorsprung hat. Eigens dafür wurde am Dienstag noch eine Trainingseinheit anberaumt. „Das Spiel hat schon eine enorme Bedeutung für uns“, so Elis. „Wesel ist physisch kompakter, was wir durch Schnelligkeit wieder ausgleichen müssen. Ich hoffe nur, dass unsere jungen Spieler sich selber nicht zu sehr unter Druck setzen und dann verkrampfen. Wir haben uns in der letzten Zeit deutlich gesteigert und auch die Vorgaben werden umgesetzt. Gegen Wesel sind wir keinesfalls chancenlos, wir müssen lediglich unsere Leistung abrufen.“