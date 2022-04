Hückelhovener verteidigt WM-Titel : Wolters knackt harten Brocken

Der Hückelhovener Boxer Pascal Wolters (l.) hat seinen WBU-Weltmeistertitel im Cruisergewicht verteidigt. In der fünften Runde ging der Ungar Istvan Zeller auf die Matte. Es war Wollters neunte Sieg im neunten Profikampf. Foto: Nipko

Boxen Box-Weltmeister Pascal Wolters hat gegen Istvan Zeller seinen Titel im Cruisergewicht verteidigt. Der erfahrene Ungar war „MadDogs“ bislang stärkster Gegner – und am Ende doch chancenlos. Nun plant der Hückelhovener die nächsten Schritte.

Es war wieder einmal angerichtet in der Dreifachturnhalle Ratheim: Die vierte Hückelhovener Fightnight, organisiert von der Sportfabrik Hückelhoven, fand am Samstag statt. Höhepunkt des Abends sollte der Kampf von Lokalmatador Pascal Wolters werden. Für den 32-Jährigen ging es darum, seinen WBU-Weltmeistertitel gegen den Ungarn Istvan Zeller zu verteidigen, den er im letzten Oktober erstmals gewonnen hatte. Bevor Wolters in den Ring stieg, standen noch 16 andere Kämpfe an. Die Muay Thai- und Boxkämpfe gaben einen Vorgeschmack auf den Hauptprogrammpunkt. „Das waren alles Top-Kämpfe“, sagte Veranstalter Frank Wolters zufrieden.

Um 23:15 betrat Ringsprecher Thomas Bielefeld den Ring und bat die Protagonisten in Selbigen. Herausforderer Zeller bewegte sich zuerst Richtung Ring – mit seinen tänzelnden Schritten machte der 32-Jährige einen agilen Eindruck. Einen vorläufigen atmosphärischer Höhepunkt war dann aber das Einlaufen von Heimkämpfer Wolters, der wie immer zum Lied „Augen auf“ der deutschen Rockband „Oomph!“ in die Halle kam. Nach der ungarischen und der deutschen Nationalhymne war es dann soweit – der WM-Kampf über maximal zwölf Runden konnte beginnen.

Nach einem kurzen Abtasten versuchte Herausforderer Zeller erstmals, seine Schläge durchzubringen, was nur bedingt gelang. Auch Wolters wollte direkt ein Zeichen setzen. Sein erster offensiver Angriff verpuffte aber – Zeller wich gut aus und ließ Wolters in die Ringbegrenzung laufen. „Istvan Zeller war mit Sicherheit der beweglichste Gegner von Pascal bisher. Er hat sich sehr gut den Situationen entzogen und Pascal teilweise ins Leere laufen lassen“, erklärte Frank Wolters. Auch als Wolters den Ungarn Ende der ersten Runde in der Ringecke stellte – eine der Stärken des Hückelhoveners – wich Zeller gut aus. So endete Runde eins ohne nennenswerte Treffer auf beiden Seiten. „Ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, weil er sich gut entzogen hat“, sagte Wolters nach dem Kampf.

Das sollte sich nach Geschmack des Publikums in der nächsten Runde ändern, die Wolters jetzt mit Pascal-Sprechchören anfeuerten. Doch auch in der zweiten Runde war Zeller die Erfahrung von 70 Profikämpfen anzumerken. Ihm gelang es sogar, Wolters in die Defensive zu zwingen. In der Folge wurde der Weltmeister aber wieder offensiver und konnte zwei klare Treffer ins Gesicht seines Kontrahenten durchbringen, der aber noch stabil stehen blieb. Einen möglichen Knock-out zum Ende der Runde verhinderte Zeller mit einem starken Reflex, als er im richtigen Moment vor Wolters rechtem Haken untertauchte.

Diese Aggressivität wollte Wolters mit in die nächste Runde nehmen, in der er sich aber mehrfach mit Zeller verhakte und ihn wegschob. Daraufhin gab es die Ermahnung von Ringrichter Arno Pokrandt, der am Samstag seinen 550. Profikampf leitete. Im Verlauf der dritten Runde blieben beide Boxer etwas defensiver – trotzdem ging Zeller erstmals auf die Knie, machte aber keine Anstalten, den Kampf zu beenden. Das sollte nicht das letzte Mal gewesen sein: Auch in Runde vier zeigten die zahlreichen Körpertreffer von Wolters Wirkung. Zeller konnte zwar auch Schläge setzen – die beeindruckten den Titelträger aber nicht weiter. Mit einer harten Rechten schickte er Zeller erneut auf den Boden. Nach kurzem Anzählen machte er aber weiter. Es war das letzte Mal, dass Zeller nach einem Treffer weitermachte: In Runde fünf brachte Wolters erneut die rechte Hand durch Zellers Deckung. Zeller ging zum dritten Mal zu Boden und Pokrandt beendete den Kampf. Es entbrannten umgehend kollektiver Jubel von der Tribüne in Kombination mit dem Siegerlied „We are the Champions“ – beinahe schon eine Tradition, wenn Wolters in Ratheim in den Ring steigt. „Es war der härteste Brocken bisher“, lobte Frank Wolters den Ungarn, der zwar unterlegen war, sich aber gut verkaufte.