Wirtschaft in Viersen : Volksbank Viersen blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Viersen Die 170 Mitarbeiter erwirtschafteten einen Bilanzgewinn von 1,4 Millionen Euro. Die mehr als 10.000 Volksbank-Mitglieder sollen erneut eine Dividende von vier Prozent erhalten.

Genau so viel hat die Volksbank Viersen im Vergleich zum Jahr 2017 an Zinseinnahmen verloren – im vergangenen Jahr lag der Zinsüberschuss nur noch bei 17,6 Millionen Euro, es ist der der niedrigste Wert der vergangenen sechs Jahre. Und das, obwohl die Kunden mehr Geld bei der Volksbank geliehen haben als je zuvor. Um 8,8 Prozent stieg das Volumen der vergebenen Kredite – auf 555 Millionen Euro. „Wir haben ein starkes Wachstum im Gewerbe, in der Landwirtschaft und im privaten Wohnungsbau verzeichnet“, sagt Willemse. „Die Spareinlagen stiegen im vergangenen Jahr um mehr als sieben Prozent auf über 742 Millionen Euro“, berichtet Willemse. Mehr als zwei Drittel davon lagen auf Tagesgeldkonten, die damit einen Zuwachs von 12,6 Prozent verbuchen konnten. Zugelegt hat aber auch das Volumen an betreuten Wertpapieren. Das stieg um 3,4 Prozent auf gut 594 Millionen Euro an. Längst hat sich herumgesprochen, dass Fonds und Aktien kein Teufelszeug sind, sondern langfristig eine bessere Rendite für die Altersvorsorge erwirtschaften können als die Klassiker vergangener Jahrzehnte wie Lebensversicherungen.