Bauprojekt in Viersen : Tiefensammler-Verteuerung: FDP beantragt erneut Gegengutachten

Seit Mai werden die Rohre des Tiefensammlers bei der Verlegung mit großen Steinblöcken beschwert, um Schäden zu vermeiden. Das verzögert die Bauarbeiten und sorgt für Kostensteigerungen von rund 2,8 Millionen Euro. Foto: Martin Röse

Viersen Der Bau wird 2,8 Millionen Euro teurer, für die Kosten sollen die Gebührenzahler aufkommen. Das sieht die FDP kritisch und stellt das Gutachten des Bauunternehmens infrage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Röse Redaktionsleiter RP Viersen

Soll die Stadt Viersen angesichts der deutlichen Verteuerung des Tiefensammler-Baus unter der Freiheitsstraße in Viersen ein eigenes Gutachten in Auftrag geben und nötigenfalls Regress vom Bauherrn NEW fordern – oder lässt sie es bleiben und legt die Mehrkosten von rund 2,8 Millionen Euro auf den Gebührenzahler um? Mit dieser Frage sollen sich der Hauptausschuss und der Stadtrat befassen. Schon einmal stand der Rat vor dieser Frage; das war noch vor der Kommunalwahl – und die Entscheidung wurde vertagt.

Rückblende:Kostenpflichtiger Inhalt Im September 2020 informierte Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) in nicht-öffentlicher Ratssitzung über massive Probleme beim Bau des gigantischen Regenrückhaltebeckens. Bereits im Mai seien Schäden aufgetreten, weil es beim unterirdischen Vortrieb der Rohre im Grundwasser zu einem Aufschwimm-Effekt gekommen sei. Die mit den Arbeiten beauftragte NEW gab ein Gutachten in Auftrag – Ergebnis: Die Probleme seien nicht vorhersehbar gewesen, sie lägen an der Beschaffenheit des Bodens. Dieses Risiko trage die Stadt als Auftraggeber. Im Klartext: Auch die zusätzlichen 2,8 Millionen Euro soll der Gebührenzahler aufbringen.

Nun hat die FDP das Thema erneut auf die Tagesordnung gesetzt:

„Bereits in den Beratungen zu diesem Thema im September 2020 haben wir unser starkes Befremden ausgedrückt, dass die Bürgerinnen und Bürger in Viersen auf den Mehrkosten durch den Schaden ,sitzen bleiben’ sollen“, sagt der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Feiter. Bereits beim ersten Schachtbauwerk habe es wegen des Eindringens von Grundwasser beim Einsatz des Bohrkopfes wochenlange Verzögerungen gegeben. „Das Problem des Grundwassers ist doch wohl kein neues und somit unbekanntes Problem“, so Feiter. Zudem gebe es Hinweise darauf, dass mit der Außen-Schmierung des Bohrkopfes und der Rohre etwas nicht stimmte. „Ein starker Reibungsanstieg und die vom Sachverständigen als ursächlich für die Risse angesprochenen vertikalen Lageveränderungen waren spätestens ab dem 30. April deutlich erkennbar, ohne dass darauf reagiert worden wäre“, kritisiert der FDP-Fraktionsvorsitzende. „Erst nach Auftreten der Risse wurden die Schmierungsparameter angepasst.“

Pikant: Würde es zu einem Rechtsstreit kommen, würde die Stadt gegen ihre eigene Tochter vor Gericht ziehen. Die Stadt Viersen ist mit gut 20 Prozent an der NEW beteiligt.