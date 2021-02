Corona im Kreis Viersen : 19 Neuinfektionen und ein Todesfall

Kreis Viersen Dem Kreisgesundheitsamt wurden am Dienstag 19 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Ein 79-jähriger Mann aus Kempen starb an den Folgen seiner Sars-CoV-2-Infektion.

Der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen ist am Dienstag erneut leicht gesunken – von 79 am Montag auf 77 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen. Dem Kreisgesundheitsamt wurden 19 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet, ein 79-jähriger Mann aus Kempen starb an den Folgen seiner Sars-CoV-2-Infektion. Neuinfektionen in Kitas, Schulen und Pflegeeinrichtungen gab es nicht. Aktuell gelten damit 378 Personen im Kreis Viersen als infiziert; das sind 22 weniger als am Montag. 636 Kontaktpersonen befanden sich in Quarantäne.