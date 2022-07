Psychiatrische Hilfsgemeinschaft : PHG Viersen verzeichnet gestiegenen Beratungsbedarf

Viersen Auch, wenn die Hilfsgemeinschaft im vergangenen Jahr weniger Besucher in den Kontaktstellen hatte: Der Beratungsbedarf in den Einrichtungen der PHG sei gestiegen, berichtet der Vorstand.

Auf der Mitgliederversammlung der Psychiatrischen Hilfsgemeinschaft (PHG) Viersen wurde der Geschäftsbericht für 2021 vorgestellt und der Vorstand wieder gewählt. Ihm gehören an: Heike Guckelsberger , Beate Dahlmann , Wolfgang Dressel , Timm Strothmann-Tack , Anne Kolanus , Angelika Peters-Dorgham und Susanne Siepen . Insgesamt machte die PHG Viersen im vergangenen Jahr einen Umsatz von 3,8 Millionen Euro.

„Einerseits haben wir durch Corona gemerkt, wie wichtig unsere Arbeit ist, denn der Beratungsbedarf in unseren Einrichtungen ist gestiegen“, sagte PHG-Geschäftsführer Stefan Corda-Zitzen. „Gleichzeitig bemerken wir aber auch einen Schwund an Besuchern in unseren Kontaktstellen. Die Corona-Auflagen haben vieles erschwert und zahlreiche Klienten davon abgehalten uns zu besuchen.“