Kostenpflichtiger Inhalt: Kinder wurden Augenzeugen : Jäger erschießt Ente auf dem Spielplatz am Kaiserteich

Gegenüber dem Spielplatz im Kaiserpark liegt ein Teich. Dort musste ein Jäger eine Ente erschießen. Foto: Daniela Buschkamp

Schwalmtal Spielende Kinder haben gesehen und gehört, wie ein Jäger am Montag eine Ente am Teich im Kaiserpark erschoss. Was steckt hinter dieser Meldung?