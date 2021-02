Corona im Kreis Viersen : Friseure schalten das Licht an

Friseurin Andrea Stollenwerk beteiligt sich an der Aktion ãLicht anÉÒ Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kreis Viersen Friseure aus dem Kreis Viersen beteiligen sich an der bundesweiten Aktion „Licht an, bevor es ganz ausgeht!“ und beleuchten am 31. Januar und 1. Februar ihre Salons.

Auch wenn im Salon Andrea in Viersen-Dülken Licht brennt – Kunden dürfen weiterhin nicht hinein, der Laden ist geschlossen. Inhaberin Andrea Stollenwerk beteiligt sich an der Aktion „Licht an, bevor es ganz ausgeht!“. „Wir stehen mit dem Rücken an der Wand, unsere Reserven sind aufgebraucht“, sagt die 55-Jährige. Deutschlandweit waren Friseure aufgerufen, vom 31. Januar bis 1. Februar in ihren Salons für 24 Stunden das Licht einzuschalten. „So wollen wir für unsere Kunden sichtbar bleiben. Wir kämpfen um unsere Existenz und wollen arbeiten“, erklärt Alexandra Houx-Brenner, Obermeisterin der Friseur-Innung Kreis Viersen. naf/RP-Foto: JKN

(naf)