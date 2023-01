Verlängerung bis Viersen S28 – Land bezuschusst Planung für Regiobahn

Das Land NRW fördert Planungen zur Westverlängerung der S28 von Kaarst über Haltepunkte in Schiefbahn und Neersen bis Viersen. Mit dem Eingang des Bewilligungsbescheides sei ein wichtiger Schritt in Richtung Westverlängerung getan, teilte der Kreis Viersen mit. Die Zuwendung sichere die Finanzierung der Grundlagenermittlungs- und Vorplanungsleistungen für die Verlängerung der Schieneninfrastruktur über den bisherigen Endhaltepunkt Kaarster See hinaus bis zum Bahnhof in Viersen. Ziel der Planung ist eine direkte Schienenanbindung von Viersen über Willich bis nach Düsseldorf.