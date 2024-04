Handwerk in Viersen Ein Tischler mit Leib und Seele

Die Menschen waren noch nicht auf dem Mond, Ludwig Erhard hieß der Bundeskanzler, und die Beatles standen mit fünf Singles auf den Plätzen eins bis fünf der US-Hitparade, als Willy Terporten seine Meisterprüfung im Tischlerhandwerk absolvierte. 1964 war das. Jetzt, an seinem 85. Geburtstag, überreichte ihm Uwe Sötje, Obermeister der Tischler-Innung Kreis Viersen, den Diamantenen Meisterbrief - die selten verliehene Ehrenurkunde - während einer Feierstunde in der Tischlerei am Industriering im Gewerbegebiet Mackenstein. Die Auszeichnung verband er mit herzlichen Glückwünschen zum Geburtstag, den der Seniorchef an diesem Tag mit Mitarbeitern und Familie, darunter seine Enkel Jamie (15) und Leni (9), feierte.