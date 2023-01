Tatort Niederkrüchten Binnen 24 Stunden zwei Einbrüche im selben Haus

Am Sonntagabend wurden die Beamten erneut alarmiert - diesmal war die Terrassentür aufgebrochen worden. Was bei der zweiten Tat gestohlen wurde, war zunächst unklar. Die 60-Jährige war bei beiden Einbrüchen nicht daheim. Sie sei nervlich „ziemlich fertig“ gewesen, sagte eine Polizei-Sprecherin am Montag. Es sei naheliegend, dass es dieselben Täter gewesen seien - erwiesen sei es aber nicht.