Dämpfer im Aufstiegskampf um die Bundesliga GHTC lässt Punkte in Essen liegen

Vor dem letzten Spielwochenende belegen die Gladbacher mit 20 Punkten den zweiten Tabellenrang hinter Blau-Weiß Köln, die zwei Zähler mehr auf dem Konto haben. Am kommenden Wochenende spielen die Gladbacher zunächst am Samstag in Blau-Weiß Köln, ehe sie am Sonntag zu Hause gegen den Tabellendritten Schwarz-Weiß Köln antreten. Mit zwei Siegen können sie somit den Aufstieg in die 1. Hallenhockeybundesliga aus eigener Kraft schaffen. BW Köln trifft am Sonntag auf HC Essen.