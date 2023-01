Brauchtum im Kreis Viersen Rückblick auf ein jeckes Karnevalswochenende

Tausende Menschen haben am Wochenende im Kreis Viersen Karneval gefeiert. Nach der Corona-Pause luden etliche Karnevalsgesellschaften erstmals wieder zum Saalkarneval ein. Entweder ganz klassisch zur Galasitzung (wie die KG Fideles Kränzchen in Viersen) oder mit neuen Veranstaltungsformaten. So gab es beispielsweise in Brüggen statt einer Sitzung eine Kostümparty bei freiem Eintritt.