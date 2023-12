Naturschutz im Kreis Viersen Nabu ruft zur winterlichen Vogelzählung auf

Wie in jedem Jahr ruft der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) auch im Januar 2024 wieder Bürger auf, Vögel zu zählen. Vom 5. bis 7. Januar (Freitag bis Sonntag) ruft der Nabu auch im Kreis Viersen zur bundesweiten Mitmachaktion „Stunde der Wintervögel“ auf. Zum 14. Mal gilt es, eine Stunde lang Meisen, Finken, Rotkehlchen und Co. am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu beobachten, zu zählen und zu melden.