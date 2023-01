Niederlage Sekunden vor Schluss gegen Oppum Trainer Liedtke sieht „schlechteste Halbzeit“ des TV Lobberich

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit wurde ebenfalls verschlafen. Dann jedoch rappelte sich der TVL auf. Die Grundordnung in der Defensive war wieder vorhanden und im Angriff agierte man mit der nötigen Geduld. Lobberich holte nun Tor um Tor auf und lag zwei Minuten vor dem Abpfiff mit 28:27 in Front. Der TVL hatte das Momentum absolut auf seiner Seite. Die Hausherren ließen die Köpfe bereits ein wenig hängen, nachdem sie eine so hohe Führung verspielt hatten, außerdem hatten die Gäste in den letzten beiden Minuten wegen einer Zeitstrafe gegen Oppum noch numerische Überzahl. So sah es nach einem glücklichen Erfolg aus, der dann aber auch noch aus den Händen gegeben wurde. Oppum traf Sekunden vor Schluss zum 29:28-Sieg. „Am Ende hatte ich noch Hoffnung, aber es kam ja leider anders. So war es ein gebrauchter Tag.“ Vielleicht war diese schlechte Vorstellung auch dem Mini-Kader der Lobbericher geschuldet. Mit nur zwei Auswechselspielern angetreten, hatten sie am Ende davon keinen mehr zur Verfügung.