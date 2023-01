Union nutzt seine Chancen gegen Schonnebeck nicht Nettetal mit Fehlstart ins neue Jahr

„Wir haben in Halbzeit zwei nicht an die gute Leistung der ersten Halbzeit anknüpfen können. Wir sind unter dem Strich daher als verdienter Verlierer vom Platz gegangen. Ich glaube, die Anzahl der Torchancen hatte ich so bei einem Auswärtsspiel in Schonnebeck auch noch nicht. Das ist schon ärgerlich, dass wir das Spiel in Halbzeit eins nicht in eine andere Richtung gelenkt haben. Wir haben uns heute einfach nicht effektiv genug gezeigt“, sagte Schwan.