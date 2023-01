Zweifacher Einbruch innerhalb von 72 Stunden Doppel-Einbruch schockiert Nachbarn

In der kleinen Straße „Am Stein“ in Niederkrüchten-Silverbeek steht Haus an Haus, die Vorgärten sind umzäunt, viele Häuser haben nach hinten große Gärten. Eine ruhige Gegend, bisher. Doch am Wochenende hat es einen doppelten Einbruch in ein Einfamilienhaus gegeben. Unter vielen Nachbarn gibt es am Tag danach nur dieses eine Gesprächsthema. „Da fühlt man sich schon unwohl“, sagte eine ältere Dame, die ebenfalls ein großes Klinkerhaus bewohnt. Auch sie sorge sich, einmal zum Opfer von Einbrechern zu werden. Deshalb befinde sich bei ihr an jeder Tür und an jedem Fenster ein Glöckchen. „Das würde ich hören“, meint sie.