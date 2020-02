Auszeichnung : Vier Tischlermeister feiern Silber-Jubiläum

Kreis Viersen Die Tischler-Innung Kreis Viersen hatte zur Mitgliederversammlung eingeladen.

Grund zur Freude hatten vier Tischlermeister während der Mitgliederversammlung der Tischler-Innung Kreis Viersen: Sie feierten ein Silber-Jubiläum. Jochen Terporten, Karl Lehnen und Gregor Heidenfels wurden mit dem Silbernen Meisterbrief der Handwerkskammer Düsseldorf ausgezeichnet. Thomas Danners erhielt die Ehrenurkunde zum 25-jährigen Betriebsbestehen. Obermeister Uwe Sötje und Klaus Koralewski, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein, überreichten die Auszeichnungen. Danners (53), der 1991 seine Meisterprüfung bestand, gründete 1994 seine Schreinerei in Viersen. Er beschäftigt einen Meister, einen Gesellen und einen Auszubildenden; seine Frau Susanne arbeitet im Büro. Der Betrieb arbeitet vornehmlich im Großraum Viersen für private und gewerbliche Kunden sowie für die Kirche. Jochen Terporten (49) machte vor 25 Jahren seinen Meister und übernahm 2005 zusammen mit seinem Bruder Bernd die Tischlerei Terporten in Viersen, die sein Großvater 1941 gegründet hatte und später von seinem Vater geführt wurde. Seit 1984 hat die Tischlerei ihren Sitz in Mackenstein. Der Betrieb – Möbelschreinerei, Innenarchitektur, Glasmanufaktur – beschäftigt zwischen zwölf und 15 Mitarbeiter. Karl Lehnen (49) aus Nettetal ist seit 1994 Tischlermeister. Er und sein Bruder Ralf arbeiten als Meister im Betrieb ihres Vaters Karl Lehnen senior. Gregor Heidenfels aus Tönisvorst machte 1995 seinen Meister und übernahm im Jahr 1999 die elterliche Tischlerei, die sein Vater Hubert 1964 gegründet hatte.