Ehrenamt in Niederkrüchten : Treue Feuerwehrleute ausgezeichnet

Niederkrüchten Im Löschzug Niederkrüchten gibt es ein neues Leitungsteam. Zudem wurden treue Feuerwehrleute ausgezeichnet.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurde Richard Coenen geehrt, für 35 Jahre Rainer Monnix , Patrick Tigges-Dowé und Frank Houx . Zu den ersten Gratulanten gehörten der Leiter der Feuerwehr Niederkrüchten, André Erkens, und Niederkrüchtens Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos). Zu insgesamt 104 Einsätzen ist der Löschzug Elmpt der Freiwilligen Feuerwehr Niederkrüchten im Jahr 2019 alarmiert worden. Darunter waren mehrere schwere Unfälle auf der B221 und auf der A52 mit Verletzten und Toten. Wohnungsbrände gab es unter anderem in Venekoten und Boscherhausen, sogar in der Heiligen Nacht musste der Löschzug ausrücken, um drei brennende Lastwagen zu löschen.

Am nachhaltigsten wird den meisten Feuerwehrleuten der Großbrand in der Halle eines landwirtschaftlichen Unternehmens am 28. September in Erinnerung bleiben.