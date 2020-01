Fahrzeugübergabe in Viersen : Prinzen-Taxi für Rudi I. und Fabienne I.

Viersen Zur Fahrzeugübergabe kamen auch Hofstaat und Garde.

Das Viersener Prinzenpaar Rudi I. und Fabienne I. freut sich über das von Mercedes-Herbrand zur Verfügung gestellte Prinzen-Taxi, das ihm Sven Holtermann, Geschäftsführer der Herbrand-Gruppe, und Matthias Lichtenberg, Verkaufsleiter Neuwagen, kürzlich übergeben haben. „Der Karneval und das närrische Treiben gehören am Niederrhein als wichtiges Kulturgut in der Region dazu. Darum freuen wir uns, auch in diesem Jahr Tradition und Brauchtum unterstützen zu können. Dazu halten wir die Garden in Krefeld und Viersen mit unseren Fahrzeugen mobil“, erklärte Holtermann. Lichtenberg ergänzte: „So kann das Prinzenpaar und die Garde auch in diesem Jahr wieder mit angemessenen Fahrzeugen zu allen Terminen vorfahren.“ In einer Feierstunde zur Fahrzeugübergabe sorgten Tänzer der Tanzgarde Alt-Viersen, der Tanzschule Behneke und der Tanzschule Fauth für Programm. Auch Hofstaat und Garde waren da.