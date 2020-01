Brauchtum in Viersen : Neuer Bezirkskönig bekommt sein Silber

Viersen Mit Dominik Hendriks (31) von der St.-Hubertus-Bruderschaft Oberbeberich gibt es für Viersens Schützenfamilie erneut einen jungen König – mit Jeanette an seiner Seite. Ihm zur Seite stehen außerdem die Ministerpaare Patrick und Sarah van den Borst sowie Sebastian Poos und Jennifer Poos.

„Alles hat seine Stunde“ – Das ist das neue Jahresleitwort des Bezirksverbandes Viersen-Mitte. Das wurde bei der Sebastianusfeier zuerst ausgegeben und danach erfolgte die Silberübergabe an das neue Königshaus des Bezirksverbandes Viersen-Mitte. Bezirkspräses Roland Klugmann ging in seiner Predigt auf das neue Jahresleitwort ein: „Alles hat seine Stunde.“ (Koh 3.1). Einige Aspekte dazu wären: „Sich Zeit nehmen, Zeit geben, Zeit nutzen“. Bezirksbundesmeister Hans-Willi Pergens verabschiedete während des Gottesdienstes den scheidenden Bezirkskönig Frederik Huberty mit Königin Antonina Hüpkes sowie die beiden Ministerpaare Bernhard Uebel mit Sonja Scharpenberg und Edi Tusch mit Daniela . Den scheidenden Majestäten sowie der St.-Peter-und-Paul-Bruderschaft Bockert, darunter auch der bisherige Standartenträger Frank Harmes , dankte Hans-Willi Pergens für den Einsatz im Dienste des Bezirksverbandes. Nach dem Segnen des Königssilbers durch Präses Klugmann bekamen die neuen Majestäten die Insignien der Macht. Mit Dominik Hendriks (31) von der St.-Hubertus-Bruderschaft Oberbeberich gibt es für Viersens Schützenfamilie erneut einen jungen König – mit Jeanette an seiner Seite. Ihm zur Seite stehen außerdem die Ministerpaare Patrick und Sarah van den Borst sowie Sebastian Poos und Jennifer Poos .

Bei den Jugendmajestäten gab es ein Novum: Die Würdenträger des Vorjahres bleiben im Amt, weil es beim letzten Bezirksvogelschuss keine Kandidaten für die Nachfolge gab. Und so wünschte Bezirksbundesmeister Hans-Willi Pergens insbesondere Marvin Büschges, dessen Amtszeit im vergangenen Jahr aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen getrübt war, eine nunmehr unbeschwerte Verlängerung. Ihn unterstützen die Minister Kevin Häming und Michel Orta. Auch Melanie Häming und Lucia Knippel bleiben an der Seite von Bezirksschülerprinzessin Vanessa Fuß. Neuer Standartenträger wird André Faulseit, der als ehemaliger Fähnrich der Bruderschaft mit der wichtigen Aufgabe umzugehen weiß. Das nächste Bezirksschützen- und Heimatfest in Oberbeberich ist vom 8. bis 11. August und findet somit am letzten Wochenende in den Sommerferien statt.