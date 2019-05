Wirtschaft in Moers : Innung ehrt KFZ-Meister Klisch

Obermeister René Gravendyck (rechts) übergab den Goldenen Meisterbrief an Helmut Klisch. Foto: Christoph Reichwein (crei)

MOERS Goldener Meisterbrief für den Gründer der Klisch Auto und Motorrad GmbH.

Helmut Klisch, auf den Tag genau am 6. Mai ist es jetzt 50 Jahre her, dass der heute 77-jährige Moerser Kraftfahrzeugmechaniker seinen Meisterbrief gemacht hat, und schon 15 Jahre später hatte er dann bereits einen eigenen Betrieb in Moers-Utfort. Da kam schon ein wenig Nostalgie auf, als ihm der Obermeister der KFZ-Innung Niederrhein René Gravendyk am Montag mit einer kleinen feierlichen Rede im Gebäude der heutigen Klisch Auto + Motorrad GmbH am Schürmannshütt 4 die Goldene Jubiläumsurkunde überreichte. „Ein solches Berufsjubiläum haben wir nicht oft“, hatte er dem Jubilar zuvor gratuliert. „Ich denke, dass war damals keine leichte Zeit.“

„Ja, das stimmt“, pflichtete ihm Helmut Klisch bei. Er habe nach seiner Gesellenprüfung zunächst in verschiedenen Betrieben in Moers und Krefeld gearbeitet, dann die Werkstattleitung einer Tiefbaufirma in Meerbusch übernommen, habe aber von Anfang an von einer eigenen Werkstatt mit angeschlossenem PKW-Verkauf geträumt. Das richtige Objekt fand er schließlich in Utfort, doch da wurde es für den jungen Betrieb schnell zu eng, sodass man schon drei Jahre später an die Klever Straße, Ecke Baerler Straße umzog.

Bei all dem hat ihn seine Frau Erika, obwohl damals schon Mutter von zwei Kindern, immer hilfreich unterstützt: „Unsere Tochter ist genau vier Tage vor der Meisterprüfung meines Mannes geboren. Das war schon eine ziemlich hektische Zeit damals. Und dann kam noch unser Sohn.“ Der hatte, wie es Obermeister Gravendyk am Montag formulierte, ebenfalls Benzin im Blut“. Nachdem er zunächst selber eine KFZ-Lehre und danach noch seinen Fachbetriebswirt gemacht hatte, stieg er nach dem endgültigen Umzug des Betriebs zum Schürmannshütt im Jahr 2000 in die Geschäftsführung mit ein. Dabei galt seine Liebe jedoch eher den zweirädrigen Flitzern von Moto Guzzi und Triumph, was ihn schließlich auch dazu verleitete, vor sieben Jahren eine der größten Triumph-Vertragshändler-Betriebe Deutschlands in Düsseldorf zu übernehmen.