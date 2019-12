Ehrungen im Rhein-Kreis Neuss : Tischler-Innung zeichnet Jubilare aus

Rhein-Kreis Gleich drei Jubiläums-Urkunden hatten Obermeister Uwe Köhler und Simon von Fisenne (Kreishandwerkerschaft Niederrhein) zur Mitgliederversammlung der Tischler-Innung Rhein-Kreis Neuss mitgebracht

Mit der Ehrenurkunde der Handwerkskammer für das 75-jährige Betriebsbestehen wurde die Tischlerei Ehrentraut aus Neuss ausgezeichnet. Firmengründer war 1944 Franz Ehrentraut, der seinerzeit aus Österreich nach Deutschland gekommen war. Er gründete seine „Kunst- und Möbeltischlerei Ehrentraut“ an der Augustinusstraße. In der Nachkriegszeit restaurierte er viele Möbel und arbeitete dabei auch mit Künstlern zusammen, was sich auch im Firmennamen niederschlug. Nach dem Umzug des Betriebes in einen Neubau am heutigen Standort Osterather Straße übernahm Ehrentrauts Sohn Manfred 1981 die Tischlerei. Der heute 73-Jährige wurde im Büro von seiner Frau Marlene unterstützt und änderte den Firmennamen in „Tischlerei Ehrentraut“. „Ich komme auch im Ruhestand heute noch regelmäßig in den Betrieb“, sagt Manfred Ehrentraut. Seit 2016 leitet sein Sohn Michael (51) das Unternehmen in der dritten Generation.