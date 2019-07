Lossprechung : Tischler-Innung verabschiedet 40 Gesellen

Kreis Kleve Im Berufskolleg Kleve feierte die Kreis Klever Tischler-Innung ihre diesjährige Lossprechungsfeier. 40 junge Handwerker wurden von der Innung offiziell in den Gesellenstand erhoben und von den Pflichten des Ausbildungsvertrages losgesprochen.

Schulleiter Peter Anton Wolters sprach als Festredner zu den jungen Handwerkern und Gästen. „Sie können heute stolz darauf sein, was sie geschafft haben. Vergessen Sie dabei aber nicht, Ihren Familien und Freunden zu danken, all diejenigen, die Ihnen während der letzten drei Jahre positive Stärke vermittelt haben, besonders dann, wenn es Probleme und Komplikationen gab“, sagte er. Der Schulleiter gab den jungen Handwerkern zum Abschluss mit auf dem Weg: „Sie sind Botschafter unserer dualen Ausbildung in Deutschland. Ihnen gehört die Zukunft, bleiben Sie weiterhin auf der positiven Spur.“