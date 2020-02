Schwalmtal : Gymnasiasten und Lehrer erkunden Brüssel

Brüssel kennenlernen: Das konnten die Leistungskurse Englisch am Gymnasium St. Wolfhelm mit den Lehrern Dirk Göbels und Simone Rieke. Nach einer langen Anfahrt standen Highlights wie der Grand Place, Manneken Pis, Waffeln, Pralinen und Fritten auf dem Programm.

Danach ging es ins Europaviertel; dorthin hatte der EU-Abgeordnete Stefan Berger (CDU), früher selbst Gymnasiast an St. Wolfhelm, die Gruppe eingeladen. Er sprach mit den Jugendlichen über den Green Deal, die Haltung und den Einfluss Greta Thunbergs, Zinspolitik und Digitalisierung. Anschließend wurden die Schüler durch das Parlament geführt: Dabei konnten sie einen Blick in den riesigen Plenarsaal werfen und im Parlamentarium, dem Besucherzentrum des EU-Parlaments in Brüssel, mit Audio-Guides auf eine interaktive Tour gehen. Voller neuer Eindrücke, aber auch müde, endete eine wiederum lange Busfahrt am Abend in Waldniel. RP