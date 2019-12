Handwerk im Rhein-Kreis Neuss : Elektro-Innung ehrt verdiente Mitglieder

Rhein-Kreis Bei der Mitgliederversammlung in Grevenbroich wurden zahlreiche Urkunden zu betrieblichen und persönlichen Jubiläen überreicht.

Über den Goldenen Meisterbrief freute sich Hans-Peter Fischer (75). Er erlernte sein Handwerk bei seinem Vater Hans, der 1957 seinen Betrieb in Nievenheim gegründet hatte. Vor 50 Jahren, 1969, bestand Fischer seine Prüfung zum Elektroinstallateurmeister, 1981 übernahm er den elterlichen Betrieb, den er 31 Jahre lang führte und 2012 an seinen langjährigen Monteur Pascal Nilgen (33) übergab. Der Firmensitz wechselte zur Hauptstraße in Holzheim, der Betrieb heißt seitdem Elektro Hans-Peter Fischer e.K., Inhaber Pascal Nilgen. Ebenfalls mit dem Goldenen Meisterbrief ausgezeichnet wurde Peter Ulbrich (76). Der Neusser bestand im März 1969 seine Meisterprüfung, arbeitete zunächst in der Industrie als Elektromechaniker und später als Starkstromelektriker. Nach der Meisterprüfung absolvierte er Mitte der 70er Jahre seine Technikerprüfung. Schließlich wurde er Technischer Leiter für Elektrotechnik am heutigen Berufskolleg für Technik und Informatik, und zwar von 1979 bis 1991 in Grevenbroich und von 1991 bis zum Ruhestand Anfang 2009 in Neuss.