Engagement in Brüggen : Gesamtschülern in einen Beruf helfen

Brüggen Die Berufsvorbereirung des Vereins baseL an der Gesamtschule Brüggen wird ausgeweitet: Nun hilft auch Ulrike Wichelhaus den Jugendlichen dort beim Einstieg in die Arbeitswelt.

Das baseL-Programm zur Begleitung beim Berufseinstieg an der Gesamtschule in Brüggen kann nun dank der höheren Fördersumme von „Vital NRW“ ausgebaut werden. Dazu nimmt neben dem seit vielen Jahren als Berufseinstiegsbegleitungs-Coach tätigen Gerd Philipp ab sofort Ulrike Wichelhaus ihre Tätigkeit auf, um den von der Potenzialanalyse in Jahrgang 8 bis hin zum Dualen Studiums in Q2) bestehenden Beratungsbedarf decken zu können. Beide werden jeweils an einen Vormittag in der Woche in der Schule anwesend sein. Dabei werden sie sowohl die Jugendlichen bei der Praktikumssuche unterstützen als auch Ausbildungsplätze vermitteln.