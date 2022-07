Besucher in Radevormwald : Spontankonzert erbringt Spenden für die Ukraine

Besucher in Radevormwald

Radevormwald Eine dreistellige Summe für Menschen in der Ukraine kam bei der Vorführung auf dem Marktplatz zusammen – und auch bei der Rückkehr nach Hessen sammelten die Schüler weiter.

Mit einem Spontankonzert auf dem Marktplatz hatten Schülerinnen und Schüler aus dem hessischen Kirchhain vor einigen Tagen die Radevormwalder Bürgerinnen und Bürger mit beliebten Pop-Songs erfreut. Eine Woche lang waren 76 Jungen und Mädchen der Alfred-Wegener-Gesamtschule zu Gast in der Jugendbildungsstätte an der Telegrafenstraße.

Das Konzert, das nur kurzzeitig durch einige Regentropfen gestört wurde, war nicht nur eine schöne Geste für die Gastgeberstadt, sondern sollte auch einem guten Zweck dienen – es wurde für Menschen in der Ukraine gesammelt. Wie Torsten Mihr, einer der Lehrer, die mit den Schülern in Radevormwald waren, nun mitteilte, kamen bei dem Konzert auf dem Marktplatz 210 Euro zusammen.

Doch daheim im Landkreis Marburg-Biedenkopf wurde weiter gesammelt. „Auch das Konzert beim Ankommen in Kirchhain war sehr erfolgreich“, schreibt der Pädagoge. Viele Eltern seien erschienen, und bei viel Sonnenschein kamen 437 Euro zusammen.

Die Alfred-Wegener-Schule legt einen Schwerpunkt auf die musikalische Ausbildung der Schülerinnen und Schüler. Das Erlernen von ­Instrumenten wird besonders gefördert, die Schule ist vom Hessischen Kulturministerium als Bildungsstätte mit musischem Schwerpunkt zertifiziert worden. So wird bereits in den Klassen fünf und sechs eine eigene Klasse für Blasinstrumente angeboten. Und in der Oberstufe können auch Leistungskurse im Fach Musik belegt werden.