Diakonie in Neukirchen-Vluyn : Ehrenamtliche für Fahrradkurs gesucht

Neukirchen-Vluyn Die Grafschafter Diakonie sucht gemeinsam mit der Tuwas Genossenschaft Menschen, die ehrenamtlich einen Fahrradkurs für Frauen und Männer mit Einwanderungsgeschichte betreuen.

Die Freiwilligen unterstützen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, sich Schritt für Schritt mit dem neuen Verkehrsmittel vertraut zu machen. Sie trainieren das Gefühl für das nötige Gleichgewicht, finden den Mut für die ersten ungestützten Tritte und gewinnen nach und nach Sicherheit beim Fahren. Gelernt wird in einem Zeitraum von zwei Monaten. Beginn ist bereits am 21. Juli in der Flüchtlingsunterkunft an der Jahnstraße 31 in Neukirchen-Vluyn.