Zwischen Mönchengladbach und Korschenbroich : Arbeitsagentur wandert mit Schülern zum Berufseinstieg

Bei der Berufswahl-Wanderung sind festes Schuhwerk und ein 2023 angepeilter Schulabschluss hilfreich. (Symbolbild) Foto: dpa/Henning Kaiser

Mönchengladbach Berufsberater begeben sich mit 15 Jugendlichen auf Tour zwischen Gladbach und Korschenbroich und bieten unterwegs Gespräche zur Berufswahl.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Wanderung für junge Menschen, die sich beruflich orientieren möchten, bietet die Arbeitsagentur für Mönchengladbach und den Rhein-Kreis Neuss an. Am letzten Montag in den Sommerferien, das ist der 8. August, können daran bis zu 15 Schüler teilnehmen, die sich vorher dazu angemeldet haben.

Das Angebot richtet sich an Schüler, die für das kommende Jahr ihren Schulabschluss planen. Sie können sich mit mehreren Berufsberatern auf eine rund zwölf Kilometer lange Wanderung auf der Grenze zwischen der Stadt Mönchengladbach und dem Rhein-Kreis Neuss begeben. An sechs Stationen werden Fragen der Berufswahl thematisiert und auf den Wegstrecken dazwischen in Einzel- und Gruppengesprächen vertieft.

Kristina Wintzen, Berufsberaterin aus Mönchengladbach, erklärt die Idee des neuen Angebots: „Wir greifen die Erfahrung auf, dass gemeinsames Gehen zu guten, tiefgehenden Gesprächen führen kann. Diese Möglichkeit wollen wir den bis zu 15 Teilnehmern bieten, die den Wunsch haben, sich vor Beginn ihres letzten Schuljahres ausführlich mit dem Einstieg in ihr Berufsleben beschäftigen zu wollen. Beispielsweise planen wir für die Teilnehmenden eine Station, an der wir über Anforderungen sprechen wollen, die das Berufsleben an einen stellt.“ An einer anderen Station sollen die Jugendlichen spielerisch der Frage nachgehen, welche Rahmenbedingungen ihnen für das Berufsleben wichtig sein könnten. „Außerdem werden wir als Berufsberatung Impulse geben, wie zum Beispiel zur Suche nach den eigenen beruflichen Stärken und Schwächen“, sagt Kristina Wintzen.

Angesprochen fühlen sollen sich Jugendliche der Sekundarstufe I und II aller Schulformen, die 2023 ihren Schulabschluss machen. Die Wanderung startet am Montag, 8. August, um 9 Uhr an der Agentur für Arbeit, Lürriper Straße 78-80, und endet dort gegen 16 Uhr. Die Strecke führt durch den Volksgarten, vorbei an Schloss Rheydt und entlang der Niers, bevor die Gruppe über Neersbroich den Rückweg antritt. Wandererfahrene Berufsberater begleiten die Gruppe. Eine Mittagspause mit einem kleinen Snack aus dem Rucksack wird vorbereitet und von der Arbeitsagentur gestellt. Wetterangepasste Kleidung, festes Schuhwerk und gegebenenfalls Sonnenschutz werden empfohlen.

Anmeldungen für die „Wanderung zum Berufseinstieg“ nimmt die Agentur für Arbeit bis Mittwoch, 3. August, per E-Mail an moenchengladbach.biz@arbeitsagentur.de entgegen. Mitzuteilen sind dabei Vorname, Name, Geburtsdatum, Telefonnummer, Schule und angestrebter Schulabschluss.

(RP)