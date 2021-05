Lebenshilfe Viersen : Nach 34 Jahren geht Marianne Philipzig in Rente

Nach 34 Jahren geht Marianne Philipzig in Rente

Viersen In einem vierstündigen Programm per Livestream haben sich Kollegen, Wegbegleiter und Menschen mit und ohne Behinderung von Marianne Philipzig verabschiedet. Die Pädagogische Leiterin der Lebenshilfe Kreis Viersen überlässt ihren Posten nach 34 Jahren ihren beiden Nachfolgern.

Wegen der Umstände musste die Verabschiedung von Marianne Philipzig , der Pädagogischen Leiterin der Lebenshilfe Kreis Viersen, auf Abstand per Livestream stattfinden. „Es war immer unsere Lebenshilfe. Wir haben sie gemeinsam vorangebracht. Wenn ihr jetzt Danke sagt, dann kann auch ich Dankeschön sagen“, waren die ersten Worte von Philipzig, nachdem ihr Kollegen und viele Weggefährten einen gleichsam unterhaltsamen wie auch emotionalen Abschied bereitet hatten.

Geschäftsführer Michael Behrendt machte Philipzigs Wirken in Zahlen deutlich: „Wurden im Jahr 1987 nur 68 Menschen durch etwa 60 Mitarbeiter betreut, so sind es bis heute 630 Menschen, die Leistungen der Lebenshilfe in Anspruch nehmen, und 645 Menschen, für die die Lebenshilfe als Arbeitgeber verantwortlich ist.“