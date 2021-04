Schwalmtal zeigt Flagge : Bürgermeister Gisbertz ist jetzt "Mayor for Peace"

Schwalmtal Schwalmtals Bürgermeister Andreas Gisbertz konnte sich über ein Geschenk der Bündnisgrünen freuen: die Fahne von „Mayors for peace“.

Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) ist als Vertreter der Gemeinde Schwalmtal seit 1. April offiziell Mitglied von „Mayors for Peace“ (Bürgermeister für den Frieden). Der Gemeinderat war im Dezember einem Vorschlag der Bündnisgrünen gefolgt, der internationalen Organisation beizutreten. Diese setzt sich insbesondere für atomare Abrüstung und Frieden, aber auch für nachhaltige Entwicklung, Umweltschutz und Geflüchtete, ein. Die Grünen-Politiker Thomas Nieberding und Hans-Joachim Schwabe, der die Flagge stiftete, überreichten diese an Gisbertz bei einem Treffen im Innenhof des Rathauses. Jedes Jahr zum internationalen Flaggentag am 8. Juli kann die Fahne nun auch vor dem Rathaus in Schwalmtal-Waldniel gehisst werden. Im Kreis Viersen sind bereits die Gemeinden Niederkrüchten, Brüggen und Grefrath sowie die Städte Viersen und Nettetal der Organisation beigetreten. busch-