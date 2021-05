Buchhandlung eröffnet in Viersen : „Frau Eule“ ist gelandet

Joanna Wintgen (l.) und Mitarbeiterin Silvia Gobbers-Guse freuen sich, die Kunden in der neuen Buchhandlung begrüßen zu können. Foto: Bianca Treffer

Viersen Im Stadtteil Süchteln hat eine neue Buchhandlung eröffnet. Auf rund 100 Quadratmetern gibt es aber nicht nur Bücher. Derzeit können Kunden per „Click and Meet“ in den Laden kommen oder den Online-Shop nutzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Als ich heute Morgen den Schlüssel in der Ladentür umgedreht habe, war ich einfach nur aufgeregt“, erzählt Joanna Wintgen. Die gelernte Buchhändlerin, die nach der Lehre ihre Bachelor in Germanistik und Medienwissenschaft folgen ließ, eröffnete am Dienstag an der Hochstraße 43 ihre Buchhandlung „Frau Eule“. Damit ist Süchteln nicht nur um ein attraktives Ladenlokal reicher geworden. Die 27-jährige Inhaberin hat auch eine Angebotslücke geschlossen. Lob von den ersten Kunden gab es schon reichlich, wobei der Eintritt derzeit entsprechend der Pandemie-Verordnung erfolgen muss.