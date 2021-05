Engagement in Niederkrüchten : Nach Online-Versteigerung Spende an die Tafel

Niederkrüchten Wie Friseurmeisterin Nicole Cross aus Niederkrüchten hat auch Gastronom Tonio Manzillo eine Online-Aktion für die Tafel gestartet. Mit einem schönen Ergebnis.

Tonio Manzillo, Chef im Restaurant „Auszeit“ in der Venekotensiedlung in Niederkrüchten, hat eine Aktion für die Niederkrüchtener Tafel gestartet. Nach dem Vorbild von Friseurmeisterin Nicole Cross, die ihren ersten Friseurtermin nach der Wiederöffnung online versteigerte, hat auch der Gastwirt eine Internetversteigerung initiiert. Er hat einen „Schönen Abend“ in seinem Lokal geboten, sobald es die Pandemie zulässt: Dazu gehörten ein Fünf-Gang-Überraschungsmenü mit alkoholfreien und alkoholischen Getränken. Ersteigert wurde dies für 300 Euro, mit diesem Ergebnis ist Manzillo „sehr zufrieden“. „Die 300 Euro habe ich bereits an Adi Grys von der Niederkrüchtener Tafel übergeben“, erklärte Tonio Manzillo. Zurzeit sammelt die Tafel Geld, um ein neues Kühlfahrzeug anschaffen zu können. busch-/Foto: busch-