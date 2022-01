Engagement in Niederkrüchten : Auch Sternsinger lieben Süßes

Am Donnerstag besuchten die „kleinen Könige“ das Rathaus in Niederkrüchten-Elmpt und hinterließen dort die mit Kreide aufgemalten Segenswünsche.

Am Donnerstag besuchten die „kleinen Könige“ das Rathaus in Niederkrüchten-Elmpt und hinterließen dort die mit Kreide aufgemalten Segenswünsche. Niederkrüchtens Bürgermeister Kalle Wassong (parteilos) empfing die Jungen und Mädchen, die als heilige drei Könige seit vergangenem Sonntag unterwegs sind. Wassong dankte ihnen und ihren Begleitern für ihr Engagement sowie für die gesamte Organisation. Als Dankeschön und zur Wegzehrung verteilte er Süßigkeiten an die Kinder, die in Umhänge gewandet und mit glänzenden Kronen als drei Weise erschienen.

An der Sammlung beteiligen sich in der Gemeinde Niederkrüchten rund 60 Mädchen und Jungen als Sternsinger. Die Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. Die gesammelten Spenden kommen, wie stets bei dieser Aktion, Kindern in Not, etwa in Ägypten, im Südsudan und in Ghana, zugute. Unter www.sternsinger.de/ gibt es zudem eine digitale Spendendose. busch-