Vorfall in Niederkrüchten : Zwei Frauen bei Zusammenstoß schwer verletzt

Niederkrüchten Wer hat etwas gesehen? Zwei Frauen aus Niederkrüchten-Overhetfeld sind bei einem Unfall am Dienstag auf der Elmpter Straße zwischen Overhetfeld und Niederkrüchten-Elmpt schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 44-Jährige mit ihrem Auto auf der Elmpter Straße in Richtung Overhetfeld unterwegs, als ihr auf gerade Strecke in Höhe der Gärtnerei Lynders der Wagen einer 57-Jährigen entgegenkam; beide Fahrzeuge stießen zusammen. Mit schweren Verletzungen wurden beide Frauen per Krankenwagen in Hospitäler gebracht.