Stadtsportverband Viersen : Besondere Ehrungen beim SSV

Viersen Der Verband hat einen neuen Ehrenvorsitzenden, außerdem ein neues Ehrenmitglied: Klaus Dieter Grefkes und Sigrid Horsmann.

Der Stadtsportverband Viersen (SSV) nahm im Tusch-Weihnachtsdorf eine besondere Ehrung vor. Er ernannte Klaus Dieter Grefkes, der mehr als 25 Jahre Vorsitzender des SSV war, zum ersten Ehrenvorsitzenden in seiner Verbandsgeschichte. Es gab bisher keinen SSV-Präsidenten, der so lange im Amt war, den Viersener Sport so stark geprägt und sich dafür eingesetzt hat. „Du hast dich gekäbbelt, gestritten und du hast gekämpft für den Viersener Sport“, sagte Laudator Frank Schiffers. Bis heute brauchen die Viersener Sportvereine keine Nutzungsgebühren für die städtischen Sportanlagen zu bezahlen. Er setzte sich für die Sportvereine ein und sorgte mit dafür, dass ihre Sportanlagen und Förderungen für den Sport umgesetzt wurden. Sigrid Horsmann wurde aufgrund der großen Verdienste um den Viersener Sport das erste Ehrenmitglied des Stadtsportverbandes. Sie bekam die Ehrenurkunde zum Ehrenmitglied, weil sie mehr als 26 Jahre im SSV tätig war, als Fachwartin Hockey und im Vorstand zuletzt als Schatzmeisterin.