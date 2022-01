Auszeichnung in Viersen : Ehrenurkunde des Dülkener FC für Klaus Dieter Grefkes

Viersen Klaus Dieter Grefkes wurde durch den Dülkener FC (DFC) eine besondere Auszeichnung zuteil: Er erhielt eine Ehrenurkunde, weil er mehr als 50 Jahre dem DFC angehört.

„Als Aktiver, Ehrenamtler und Präsident hast du beim DFC viel in Bewegung gesetzt. In deiner Amtszeit als Präsident ist der DFC in die Landesliga aufgestiegen“, sagte die DFC-Vorsitzende Manuela Krienen. Das Fußball-Hallenmasters war für ihn stets ein Highlight des Jahres, wie er erzählte. Der dortige VIP-Bereich, den seine Ehefrau Monika – die stets an seiner Seite war – ins Leben rief, war immer gut gefüllt mit der Prominenz aus der Umgebung. Neben Manuela Krienen gratulierte auch Jürgen Krienen vom DFC Grefkes zur 50-jährigen Mitgliedschaft. Kürzlich war Grefkes auch zum Ehrenvorsitzenden des Stadtsportverbands ernannt worden.