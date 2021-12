AGP Viersen : Ausbildung in der Pflege erfolgreich abgeschlossen

Viersen Nachwuchs für die Pflege: 15 Altenpflegerinnen und Altenpfleger haben kürzlich ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Während einer kleinen Feierstunde erhielten sie ihre Examensurkunden von der AGP Viersen, der Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe.

Drei Jahre lang hatten die neuen Altenpflege-Fachkräfte, 13 Frauen und zwei Männer, das Rüstzeug für ihren anspruchsvollen Beruf erhalten. Die Praxis erlernten sie in 13 Einrichtungen der ambulanten und stationären Altenpflege , den theoretischen Teil der Ausbildung absolvierten sie in der Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe in Viersen . Hinzu kamen zahlreiche Praktika in Krankenhäusern und gerontopsychiatrischen Einrichtungen.

In der vor zwei Jahren gegründeten Bildungsakademie AGP Viersen haben der Caritasverband für die Region Kempen-Viersen, das Allgemeine Krankenhaus Viersen (AKH) und das St.-Irmgardis-Krankenhaus Süchteln ihre Aktivitäten im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der Prüfung von Fachkräften in Gesundheits- und Pflegeberufen gebündelt. Seit 2020 können junge Menschen an der AGP Viersen die neue Ausbildung zur Pflegefachfrau oder Pflegefachmann absolvieren. In diesem Berufsbild wurden die früher getrennten Ausbildungen in der Kinder-, Kranken- und Altenpflege zusammengeführt. Der neue Abschluss ermöglicht es Auszubildenden später, in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege zu arbeiten.