Engagement in Brüggen-Bracht : 52.000 Euro für Vereine und Spielplätze

Freuen sich (v.l.): Christian Voßen und Dirk Schmitz (DLRG), Andreas Bist und Steffi Wiesner (TSF Bracht), Bürgermeister Frank Gellen, Gerd Schwarz, Günter Caris und Markus Knoblauch (DRK Brügggen-Bracht). Im Hintergrund die drei Spender (v.l.): Jan Hendrik Krenzien, Erik Stevens und Christoph Jansen. Foto: bigi

Brüggen Über je 10.000 Euro konnten sich jetzt die drei Vereine TSF Bracht, die DLRG-Ortsgruppe Brüggen-Bracht und der DRK-Ortsverein Bracht freuen; gespendet haben diese die Betreiber des Brachter Corona-Testzentrums Christoph Jansen, Erik Stevens und Jan Krenzien. Zudem bestellten sie Geräte für zwei Spielplätze.

Jeweils 10.000 Euro haben jetzt an den Sportverein TSF Bracht, die DLRG-Ortsgruppe Brüggen-Bracht für die Jugendarbeit und den DRK-Ortsverein Bracht die Betreiber des Brachter Corona-Testzentrums Christoph Jansen, Erik Stevens und Jan Krenzien überreicht. Außerdem haben die Unternehmer für die Spielplätze am Tulpenweg und am Deilmannweg/Benzenbergweg Spielgeräte im Wert von 22.000 Euro bestellt.

„Wir wollten mit dem Gewinn durch die Teststationen etwas für die Jugend machen und die Spenden im Ort einsetzen. Die Jugend hat während der Coronakrise so gelitten“, sagen die drei Betreiber. „Durch die Testbereitschaft der Bürger wurden wir regelrecht überrannt und so können wir etwas zurückgeben.“ Man wolle mit gutem Beispiel vorangehen und vielleicht denke mancher ebenfalls darüber nach, seinem Ort etwas zurückzugeben, so Jansen.

Nach Ostern hatten sich die drei Unternehmer zusammengetan und relativ zügig eine Corona-Testmöglichkeit in Bracht geschaffen, damit der Handel dort weiter arbeiten konnte. Weitere Testzentren in Niederkrüchten und in Nettetal-Kaldenkirchen folgten wegen der hohen Nachfrage.

Der DRK-Ortsverein verwendet die Spende mit 7000 Euro für die Behindertenarbeit und 3000 Euro für die gerade gestartete Spendenaktion für die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens. Eine Jugendgruppe befindet sich gerade in Gründung, die bei der Ausbildung dann auch davon profitieren wird.

Über die Sachspende für die Spielplätze freut sich die Gemeinde Brüggen. Der Spielplatz am Tulpenweg soll 2022 umgestaltet werden. Und eine Ersatzbeschaffung für den ausgemusterten Spielturm in Brüggen hätte ohne Spende sicher länger gedauert.

(bigi)